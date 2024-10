Matilde Lorenzi oggi l' addio a Giaveno

Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) 8.50 Si celebrano questa mattina anella chiesa di San Lorenzo i funerali di, l'atleta 19enne morta in allenamento sulle piste in Val Senales due giorni fa. A celebrarli monsignor Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, mentre nel paese è lutto cittadino e alle 10 si osserverà un minuto di silenzio negli uffici publici e nelle scuole. Tutto il Paese la piange e in queste ore si è stretto intorno alla famiglia. "Siamo orgogliosi di lei" hanno detto i genitori.