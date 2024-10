Quotidiano.net - Maternità surrogata, italiani fermati a Baires

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Duesono stati(non in arresto) all’aeroporto di Buenos Aires mentre tornavano in Italia con una neonata frutto di una gravidanza. Ai due uomini – e alla madre della bimba – è stato vietato di lasciare il Paese. I tre sarebbero vittime di un’organizzazione criminale. Dal 16 ottobre l’Italia considera laun "delitto universale" e la coppia fermata rischia l’apertura di un procedimento penale anche in patria.