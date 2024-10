Gaeta.it - Marina Militare: Un faro di sicurezza nel Mediterraneo turbolento

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laitaliana sta svolgendo un ruolo cruciale nella gestione dellanel Mar, un’area caratterizzata da conflitti e crisi in corso. Intervenendo all’evento di Confitarma a Napoli, l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto ha sottolineato come la presenza dellasia fondamentale per garantire ladelle linee di comunicazione marittime e per proteggere l’ambiente marittimo. Situazione attuale delIlsi presenta come un mare inquieto, con condizioni geopolitiche che mettono a dura prova la stabilità della regione. I conflitti interni e le crisi locali creano un contesto in cui la navigazione e le operazioni commerciali possono diventare rischiose. In questo scenario, laè chiamata a intervenire, assicurando che le rotte marittime rimangano sicure e operative.