Manovra, Cattaneo (FI) a Fanpage.it: “La Lega punta sulla flat tax? È più importante tagliare l’Irpef” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, ha risposto alle domande di Fanpage.it sulla legge di bilancio. Dalle tasse - con l'intenzione di abbassare l'Irpef sopra i 28mila euro - alle pensioni minime, fino ai 'sacrifici' molto moderati richiesti alle banche: Cattaneo ha spiegato come potrà cambiare il testo nelle prossime settimane. Fanpage.it - Manovra, Cattaneo (FI) a Fanpage.it: “La Lega punta sulla flat tax? È più importante tagliare l’Irpef” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Alessandro, deputato di Forza Italia, ha risposto alle domande di.itlegge di bilancio. Dalle tasse - con l'intenzione di abbassare l'Irpef sopra i 28mila euro - alle pensioni minime, fino ai 'sacrifici' molto moderati richiesti alle banche:ha spiegato come potrà cambiare il testo nelle prossime settimane.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:(FI) a : "La Lega punta sulla flat tax? È più importante tagliare l'Irpef";, Gasparri (FI) ad : "Andare all'assalto dei colossi del web, autentici banditi fiscali"; Oggi scade il concordato preventivo biennale, a chi conviene e perché è importante per la(FI): improntata a serietà e cedibilità; L. Bilancio:(FI): Sarà a favore del ceto medio, alzeremo pensioni; Alessandro(FI): “Sostegno al ceto medio, pensioni minime più alte e nuovo bonus edilizio”; Approfondisci 🔍

Manovra, Cattaneo (FI): “Nessuna nuova tassa, su Superbonus e catasto meglio fermarsi”

(msn.com)

Noi come Forza Italia ci metteremmo di traverso subito altrimenti”, chiarisce Cattaneo ... e poi perché per questa manovra sono necessari almeno 15 miliardi di coperture per le diverse ...

Manovra, Gasparri (FI) ad Affaritaliani.it: "Andare all'assalto dei colossi del web, autentici banditi fiscali"

(affaritaliani.it)

Gasparri: "I colossi come Amazon, Facebook etc... Sono degli impuniti fiscali" "Facciamo questa richiesta che verificheremo con le compatibilità finanziarie complessive". Il capogruppo al Senato di Fo ...

Manovra, Cattaneo (FI): “Un bonus per madri con più figli con il cosiddetto quoziente familiare”

(primapress.it)

ROMA - Abbiamo presentato una manovra seria. Lo spread è al minimo storico e questo vuol dire che anche i mercati l’hanno giudicata affidabile. Abbiamo messo al centro la famiglia. Noi sul fisco utili ...

Manovra: Cattaneo (Fi), ‘no ad aumenti di tasse’

(lasicilia.it)

in onda su La7, il deputato e responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo.