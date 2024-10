Tpi.it - Mangia la zuppa del supermercato e muore: avvelenamento da botulino

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una donna di 79 anni è morta perdadopo averto unadi carciofi acquistata in undi Roma. Anche la figlia dell’anziana, che aveva consumato la stessa pietanza, è finita in ospedale. La Procura capitolina ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. A raccontare la vicenda è La Repubblica. I fatti risalgono a fine settembre. Dopo averto la, la 79enne ha accusato dolori addominali lancinanti e altri fastidi. Di qui la decisione di chiedere l’intervento dei sanitari. L’anziana è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, dove i medici hanno tentato di salvarle la vita, ma non c’è stato nulla da fare. È stata la figlia della donna a raccontare ai medici che la madre è stata male dopo averto la minestra.