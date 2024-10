L'Ue riduce le emissioni con norme durissime, ma nel resto del mondo aumentano (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Europa-prima-della-classe nel 2023 ha tagliato le emissioni di gas a effetto serra dell’8,3 per cento rispetto al 2022. E’ un primato, mai una rapidità così forte nel ridurre CO2, protossido di azoto ed emissioni fuggitive di metano. (Sì, il metano non bruciato produce un effetto serra decine di volte più furibondo della CO2). La Commissione europea ha pubblicato ieri la relazione 2024 sui progressi dell’azione per il clima, da cui emerge che le emissioni nette di gas a effetto serra dell’Ue hanno avuto il più marcato calo annuo degli ultimi decenni, con l’eccezione del 2020, quando l’epidemia di Covid costrinse a fermare mezz’Europa e si ebbe un taglio delle emissioni del 9,8 per cento. Ilfoglio.it - L'Ue riduce le emissioni con norme durissime, ma nel resto del mondo aumentano Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Europa-prima-della-classe nel 2023 ha tagliato ledi gas a effetto serra dell’8,3 per cento rispetto al 2022. E’ un primato, mai una rapidità così forte nel ridurre CO2, protossido di azoto edfuggitive di metano. (Sì, il metano non bruciato produce un effetto serra decine di volte più furibondo della CO2). La Commissione europea ha pubblicato ieri la relazione 2024 sui progressi dell’azione per il clima, da cui emerge che lenette di gas a effetto serra dell’Ue hanno avuto il più marcato calo annuo degli ultimi decenni, con l’eccezione del 2020, quando l’epidemia di Covid costrinse a fermare mezz’Europa e si ebbe un taglio delledel 9,8 per cento.

L'Ue riduce le emissioni con norme durissime, ma nel resto del mondo aumentano

L’Ue rimane dunque sulla buona strada per mantenere l’impegno di ridurre le emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030”. L’Europa – ha detto ieri Wopke Hoekstra, commissario responsabile per ...

