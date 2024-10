Sport.quotidiano.net - Lo United non punge. Pari con il Fiorenzuola

(Di giovedì 31 ottobre 2024)RICCIONE 0(3-5-2): Gilli; De Ponti, Ronchi, Bran (dal 30’ s.t. Niccollai); Censi (dal 36’ s.t. Fontana), Lauciello (dal 36’ s.t. Sette), Finardi (dal 33’ s.t. Tringali), Trovade, Mosole; Merkaj (dal 25’ s.t. Gozzerini), Oboe. A disp.: Ansaldi, Ghibaudo, Concari, De Simone. All. CammarotoRICCIONE (3-4-1-2): Kiri; Pericolini, Ricozzi, Santoni; Mezzasomma (dal 47? s.t. Fontana), Likaxhiu, Diambo (dal 32’ s.t. Tentoni), Bontempi; Barsotti; Ortolini, Mbakogu (dal 25’ s.t. Sollaku). A disp. Bulgarelli, Vacca, Madonna, Gaffuri, Napolitano, Mariani). All. Beoni Arbitro: Iacopetti di Pistoia Note: spettatori 200 circa. Angoli 2-4. Ammoniti mister Cammaroto, Pericolini, Ronchi e Ricozzi. Bruttissima partita, senza vere e proprie occasioni da rete e nessuna emozione per 90 minuti di modestia tecnica che hanno fruttato un inevitabile 0-0.