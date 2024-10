Ilgiorno.it - Lo stadio Mari resta una chimera. Slitta ancora il ritorno a casa dei lilla

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)al Giovanniper i? Sì, ma non certo domenica nella sfida di campionato contro il Meda. Continua are il debutto del Legnano calcio in quello che una volta era lonaturale. Invece da mesi il Giovanninon è più nelle disponibilità dell’Ac Legnano. Da domani infatti, sarà l’Academy Legnano Calcio di Alfonso Costantino a gestire l’impianto, in virtù di un bando comunale che, oltre a premiare l’unica candidatura pervenuta, ha posto solide basi per un progetto calcistico a lungo termine, con un’attenzione particolare al settore giovanile. Il presidente dell’Academy si è dichiarato disponibile a far giocare il Legnano Calcio nello, riaccendendo così le speranze dei tifosi. Speranze subito gelate dai fatti concreti: domenica al 99% si giocherà infatti alle 14,30 in via della Pace a Legnano la sfida di campionato contro i Brianzoli.