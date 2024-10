lo scudiero del re Carlo si sposa

Leggi tutto 📰 Pettegolezzicelebrita.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’affascinante aiutante di reIII, Johnny Thompson, pronto are Olivia Lewis Il tenente colonnello Johnny Thompson, l’affascinantedi reIII, noto per aver catturato i cuori di molti con il suo fascino e carisma, è pronto are la sua compagna, Olivia Lewis. Il fidanzamento della coppia è stato annunciato ufficialmente sul The Times, rivelando che Thompson, 40 anni, e Lewis, 33 anni, si stanno preparando a convolare a nozze dopo quasi due anni di frequentazione. Annuncio ufficiale sul The Times Secondo l’annuncio, Thompson, spesso ammirato per la sua presenza e il suo umorismo, è il figlio del signor e della signora Alan Thompson di Morpeth, Northumberland. La sua fidanzata, Olivia Rose Lewis, è la figlia del signor e della signora Simon Lewis OBE di Primrose Hill, Londra.