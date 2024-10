Amica.it - Le gonne lunghe protagoniste delle sfilate A/I 2024

(Di giovedì 31 ottobre 2024)A/I, lesono perfette per essere indossate tutto il giorno e in qualsiasi occasione. Nel video di Amica.it, sette outfit di stagione per indossarle. GUARDA LE FOTO Gonna lunga, gli abbinamenti scarpe che funzionano Dolce & Gabbana propone gonna con spacco laterale in raso insieme a top bralette in pizzo mentre Bottega Veneta stupisce con una maxi gonna bicolor in pelle. Max Mara propone un outfit in maglia e la mise di Ferragamo è ideale per l’ufficio. Per chi desidera un look grintoso, optate per un completo composto da dolcevita e gonna lunga, come Schiaparelli.