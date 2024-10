La Volta Buona verso la chiusura: chi scalpita per prendere il suo posto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Chi prenderà il posto di Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Rai1 dalla prossima stagione televisiva? Salvo colpi di scena, infatti, La Volta Buona si è assestata su ascolti non entusiasmanti e questo fa presupporre una chiusura del programma al termine della stagione. Dopo due anni di Serena Bortone e due anni di Caterina Balivo il prossimo nome in pole position per prendere quel posto sarebbe quello di Nunzia De Girolamo. Ma c’è un altro conduttore che starebbe scalpitando per accaparrarselo: Pierluigi Diaco. A fare il suo nome è stato Giuseppe Candela che su Dagospia ha scritto: “Pierluigi Diaco, stimato a destra e legato da una storica amicizia alla Premier Meloni, non si ferma più. Il discusso giornalista conduce il programma geriatrico “Bella Mà” che sbarcherà nuovamente in prima serata con due speciali natalizi in onda su Rai2 e su Rai1 condurrà uno speciale Telethon. Biccy.it - La Volta Buona verso la chiusura: chi scalpita per prendere il suo posto Leggi tutto 📰 Biccy.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Chi prenderà ildi Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Rai1 dalla prossima stagione televisiva? Salvo colpi di scena, infatti, Lasi è assestata su ascolti non entusiasmanti e questo fa presupporre unadel programma al termine della stagione. Dopo due anni di Serena Bortone e due anni di Caterina Balivo il prossimo nome in pole position perquelsarebbe quello di Nunzia De Girolamo. Ma c’è un altro conduttore che starebbendo per accaparrarselo: Pierluigi Diaco. A fare il suo nome è stato Giuseppe Candela che su Dagospia ha scritto: “Pierluigi Diaco, stimato a destra e legato da una storica amicizia alla Premier Meloni, non si ferma più. Il discusso giornalista conduce il programma geriatrico “Bella Mà” che sbarcherà nuovamente in prima serata con due speciali natalizi in onda su Rai2 e su Rai1 condurrà uno speciale Telethon.

