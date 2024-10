Gaeta.it - La prima edizione del concorso “Panettone da Maestro”: un’opportunità imperdibile per i pasticceri amatoriali

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Paderno d’Adda, il 4 settembre ha segnato l’inizio di un evento significativo nel panorama dellaa amatoriale: ilda”. Questa competizione è un chiaro invito a tutti gli appassionati del famoso dolce natalizio a mettere in pratica le proprie abilità e ad affrontare una sfida che promette non solo soddisfazioni, ma anche l’opportunità di vincere un’esperienza unica con un’autorità del settore, ilSal De Riso, nel suo laboratorio. Un’iniziativa per gli amatori dellaa Ilrappresenta un’importante novità per il mondo dellaa amatoriale. Per lavolta, viene offertadedicata a coloro che amano preparare iltradizionale.