Gaeta.it - La collaborazione tra De Angelis e Sonia Peronaci si intensifica nel secondo semestre del 2024

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Villafranca di Verona, il 31 ottobre, si annuncia una continuazione promettente di una partnership di successo tra De, un’azienda veronese rinomata per la produzione di pasta fresca, e, imprenditrice digitale e popolare conduttrice televisiva. Questa, già ben avviata nei primi mesi dell’anno, si arricchisce ora di nuove iniziative che evidenziano come i marchi culinari stiano cercando modi innovativi per attrarre i consumatori in un mercato sempre più competitivo. La presenza di, nota per la sua competenza in cucina e il suo approccio comunicativo autentico, rappresenta una risorsa preziosa per il rafforzamento del brand De