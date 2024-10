Cavese torna alla vittoria in campionato. La squadra di Vincenzo Maiuri batte il Messina a domicilio e conquista il terzo successo stagionale, dando continuità al pareggio interno di cinque giorni fa. Nonostante lo svantaggio, Fella e compagni ci credono e si aggiudicano i tre punti in rimonta Salernotoday.it - La Cavese sbanca Messina e torna alla vittoria: rimonta biancoblù in trasferta Leggi tutto su Salernotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Salernotoday.it: Lain campionato. La squadra di Vincenzo Maiuri batte ila domicilio e conquista il terzo successo stagionale, dando continuità al pareggio interno di cinque giorni fa. Nonostante lo svantaggio, Fella e compagni ci credono e si aggiudicano i tre punti in

Messina, incrocio fondamentale con la Cavese. Ancora out Petrucci e Cominetti

(messinasportiva.it)

Fondamentale incrocio casalingo in ottica salvezza per il Messina, che ospita la neopromossa Cavese, allestita dall’ex ds giallorosso Pasquale Logiudice e avanti in classifica di due punti rispetto ai ...

Il Messina sprofonda: Petrungaro illude, la Cavese rimonta e passa 3-1

(messinasportiva.it)

Al “Franco Scoglio” il Messina rimedia un’altra pesante sconfitta. Dopo un buon primo tempo, trovando il gol del vantaggio con Petrungaro, i giallorossi subiscono il pareggio di Diop complice la sfort ...

Il Messina ospita la Cavese in una partita impossibile da sbagliare

(tempostretto.it)

Prevendita Messina-Cavese, i tifosi massacrano il club: “la sera di Halloween, perché è uno spettacolo dell’orrore”

(strettoweb.com)

A Messina non esiste più un tifo ... arrivano i commenti per l’apertura della prevendita del match contro la Cavese, che si giocherà giovedì 31, la sera di Halloween. E infatti c’è ...