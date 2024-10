Inter, Zanetti: “So come lavora Conte, lotteremo fino alla fine (Di giovedì 31 ottobre 2024) “La posizione di Lautaro nella classifica del Pallone d’Oro? Credo che tutti aspettavamo una posizione migliore, questi premi sono così, Lautaro deve stare tranquillo, tutto quello che ha vinto ha il riconoscimento di tutte le persone che giocano a calcio, gli vogliamo molto bene. Siamo sempre al suo fianco. Duello col Napoli? Conosco benissimo Conte come lavora, stanno facendo molto bene, ma anche noi ci saremo fino alla fine. Le due squadre hanno grandi giocatori, speriamo di competere fino alla fine”. Queste le parole del vice presidente dell’Inter Javier Zanetti, a margine della presentazione del Sport Movies & Tv Fest 2024. Inter, Zanetti: “So come lavora Conte, lotteremo fino alla fine SportFace. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “La posizione di Lautaro nella classifica del Pallone d’Oro? Credo che tutti aspettavamo una posizione migliore, questi premi sono così, Lautaro deve stare tranquillo, tutto quello che ha vinto ha il riconoscimento di tutte le persone che giocano a calcio, gli vogliamo molto bene. Siamo sempre al suo fianco. Duello col Napoli? Conosco benissimo, stanno facendo molto bene, ma anche noi ci saremo. Le due squadre hanno grandi giocatori, speriamo di competere”. Queste le parole del vice presidente dell’Javier, a margine della presentazione del Sport Movies & Tv Fest 2024.: “SoSportFace.

