Spazionapoli.it - Inter-Napoli, svelato il motivo della trasferta vietata ai Campani

Leggi tutto 📰 Spazionapoli.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il prefetto di Milano ha deciso di vietare laai residenti ina per: eccoil realeCome per Juventus-, la formazione di Antonio Conte non potrà contare sul sostegno dei propri tifosi provenienti dallaa per il secondo big match di Milano. Il calendario degli Azzurri è stato abbastanza benevolo per le prime dieci giornate. Poi, tutte di fila, le partite contro le big. Battuto il Milan a San Siro – senza particolari restrizioni verso i tifosi napoletani – ora ci sarà l’incontro casalingo con l’Atalanta e successivamente lacontro l’in programma il 10 novembre. In vistasfida clou12a giornata, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha vietato la vendita dei biglietti dei biglietti perai residenti ina.