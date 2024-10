Lanazione.it - Il Valdimagra viaggia a tutta forza. Un fine settimana di grandi sorrisi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il gruppoVolley ha festeggiato uno splendidocon le vittorie di tutte le squadre scese in campo. Il "PalaConti" di Santo Stefano Magra ha ospitato la prima gara del campionato di Prima Divisione femminile e le ragazze del Vdm Santo Stefano Magra dirette da Marco Puligheddu (nella foto) hanno dimostrato tanta determinazione e grinta contro il Pms Rapallo. Nonostante un inizio in salita, con il primo set perso 18-25, la squadra di casa ha saputo reagire, ribaltando il match e chiudendo con un convincente punteggio vincente per 3-1. Questi i punteggi dei 4 parziali: 18-25, 25-14, 25-11 e 25-13. Esordio vincente e tre punti anche per il Vdm La Spezia Steel in serie D maschile nel derby casalingo i cugini della Pallavolo Futura Avis Bertoni e del Volley Santo Stefano di Magra nel campionato di Serie D femminile contro la Serteco Volley School.