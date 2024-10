"Il fiume Frigido a rischio. Urgenti gli interventi per rimuovere la ghiaia" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Legambiente e “Italia Nostra” segnalano all’amministrazione la preoccupazione per lo stato del fiume Frigido e, dopo l’"insoddisfacente risposta" ricevuta quasi due anni fa, tornano a sollecitare interventi per eliminare "le ghiaie che ne rialzano il letto con grave rischio di alluvione". Sottolineano che con le ultime piogge, notevoli, ma non eccezionali, "il fiume ha raggiunto l’area golenale e alla foce stava quasi per uscire per effetto della barra di ghiaia. Per fortuna il mare era assolutamente calmo, la portata poco elevata e tutto si è risolto bene. Ma la prossima volta?" E puntano l’indice sulla Regione "perché a tutte queste sacrosante preoccupazioni ha risposto più volte con superficialità e con frasi fatte". ghiaia ferma alla foce che non alimenta le spiagge, la briglia vicino all’autostrada e alta circa due metri ormai completamente sepolta, confermano i pericoli. Lanazione.it - "Il fiume Frigido a rischio. Urgenti gli interventi per rimuovere la ghiaia" Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Legambiente e “Italia Nostra” segnalano all’amministrazione la preoccupazione per lo stato dele, dopo l’"insoddisfacente risposta" ricevuta quasi due anni fa, tornano a sollecitareper eliminare "le ghiaie che ne rialzano il letto con gravedi alluvione". Sottolineano che con le ultime piogge, notevoli, ma non eccezionali, "ilha raggiunto l’area golenale e alla foce stava quasi per uscire per effetto della barra di. Per fortuna il mare era assolutamente calmo, la portata poco elevata e tutto si è risolto bene. Ma la prossima volta?" E puntano l’indice sulla Regione "perché a tutte queste sacrosante preoccupazioni ha risposto più volte con superficialità e con frasi fatte".ferma alla foce che non alimenta le spiagge, la briglia vicino all’autostrada e alta circa due metri ormai completamente sepolta, confermano i pericoli.

Legambiente e Italia Nostra sollecitano interventi urgenti per il fiume Frigido, denunciando rischi di alluvione e criticando la Regione per la mancanza di azioni concrete.

