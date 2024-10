Liberoquotidiano.it - Houthi, il gruppo 'esce' dallo Yemen: con la Russia alle spalle è minaccia globale

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Washington, 30 ott. (Adnkronos) - Glidello, che l'Iran è da anni accusato di sostenere, hanno tratto beneficio dalla 'discesa in campo' nel conflitto a Gaza. E' la conclusione di funzionari e analisti occidentali citati dal Wall Street Journal. Daarmato locale a "rock star" delle milizie. Ed è un quadro "allarmante", soprattutto per lo 'zampino' deglifuori dai confiniiti, ma anche per il "crnte coinvolgimento" di Mosca incon mosse russe che sembrerebbero essere in risposta al sostegno americano a Kiev. Dall'inizio del conflitto a Gaza, lo scorso anno dopo l'attacco di Hamas in Israele, glihanno lanciato droni e missili contro più di 80 mercantili nel Mar Rosso.