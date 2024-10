Inter-news.it - Highlights Serie A | Empoli-Inter 0-3, doppio Frattesi e reazione!

(Di giovedì 31 ottobre 2024), partita delle 18.30 del mercoledì della decima giornata diA 2024-25, si è concluso sul risultato di 0-3 grazie alla doppietta di Davidee alla rete di Lautaro Martinez. Questo il video con tutti i gol e glidella partita giocata al Castellani. VITTORIA IN RIPRESA – Gli uomini di Simone Inzaghi iniziano ad attaccare per cercare di sbloccare il risultato e ci riescono al 20?. Lautaro Martinez serve Matteo Darmian che con tenacia si invola in area di rigore e trova la rete dello 0-1. Dura poco, però, la sua gioia. Il direttore di gara, coadiuvato dal VAR, ravvisa un tocco di mano sul primo controllo e annulla il vantaggio. L’nonostante il gol annullato prova comunque a scardinare il fortino eretto dall’in difesa.