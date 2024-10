Goglichidze e l’espulsione in Empoli-Inter: svelato l’audio del Var (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ultima parola sul rosso a Saba Goglichidze in Empoli-Inter, per brutto fallo ai danni di Marcus Thuram, la dà la conversazione fra gli arbitri rivelata durante Open VAR su DAZN. Ecco cosa si sono detti Marchetti e Serra. CONTROLLO ? Arriva l’audio del Var di Empoli-Inter per la partita della decima giornata di Serie A. In quella circostanza, Saba Goglichidze, ha ricevuto un giusto cartellino rosso al 31? di gioco al Castellani. Questo il dialogo al VAR Serra in diretta: «Ha fischiato al numero 2 e ha ammonito il numero 2. Questa lasciatela normale, fammelo vedere un attimo. Guarda questa: lo prende e poi va giù. Giralo tutte, qui l’abbiamo vista. Te ne do un’altra, zoomami questa qua, gliela facciamo vedere. Ok questa. Matte, ti consiglio un OFR per un possibile rosso al numero 2.». VISIONE AL MONITOR – L’arbitro Marchetti va al Var a revisionare l’accaduto e spiega: «Vai, ci sono. Inter-news.it - Goglichidze e l’espulsione in Empoli-Inter: svelato l’audio del Var Leggi tutto 📰 Inter-news.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ultima parola sul rosso a Sabain, per brutto fallo ai danni di Marcus Thuram, la dà la conversazione fra gli arbitri rivelata durante Open VAR su DAZN. Ecco cosa si sono detti Marchetti e Serra. CONTROLLO ? Arrivadel Var diper la partita della decima giornata di Serie A. In quella circostanza, Saba, ha ricevuto un giusto cartellino rosso al 31? di gioco al Castellani. Questo il dialogo al VAR Serra in diretta: «Ha fischiato al numero 2 e ha ammonito il numero 2. Questa lasciatela normale, fammelo vedere un attimo. Guarda questa: lo prende e poi va giù. Giralo tutte, qui l’abbiamo vista. Te ne do un’altra, zoomami questa qua, gliela facciamo vedere. Ok questa. Matte, ti consiglio un OFR per un possibile rosso al numero 2.». VISIONE AL MONITOR – L’arbitro Marchetti va al Var a revisionare l’accaduto e spiega: «Vai, ci sono.

L' Empoli è rimasto in dieci dopo l'espulsione ricevuta da Goglichidze contro l' Inter. Il difensore georgiano è infatti entrato male sulla gamba dell'attaccante francese, anche se inizialmente ...

L'Inter sblocca il match di Empoli al 19' con un gol di Matteo Darmian, che però viene annullato per un tocco con la mano individuato dalla Var. Poco dopo ecco il cartellino rosso al difensore georgia ...

L' Inter supera 0-3 l' Empoli nel match valido per la decima giornata di Serie A e resta in scia al Napoli capolista. La squadra di Inzaghi disputa un primo tempo piuttosto anonimo, ma attorno alla me ...

Goglichidze espulso contro l'Inter lascia i suoi in 10 dopo aver colpito in maniera molto pericolosa l'attaccante nerazzurro Thuram!