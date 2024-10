Gli impatti ambientali ed economici dei ritardi nei lavori per riaprire il Frejus (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Ricordate il Frecciarossa Milano-Parigi? Alle 6:25 del 18 dicembre 2021, quando ancora si indossavano le mascherine sui mezzi pubblici, è partito dal binario quattro della Stazione Centrale il primo treno ad alta velocità di Trenitalia in grado di collegare il capoluogo lombardo alla capitale francese. Meno di sette ore di viaggio, quattro fermate intermedie (Torino, Modane, Chambery e Lione), e il gioco è fatto. Una «pietra miliare del mercato ferroviario europeo», citando le Ferrovie dello Stato italiane, nonché un’alternativa molto più ecologica (ma anche, diciamocelo, più comoda e romantica) rispetto all’aereo, il mezzo più temuto da chi non sopporta i tempi morti. Linkiesta.it - Gli impatti ambientali ed economici dei ritardi nei lavori per riaprire il Frejus Leggi tutto 📰 Linkiesta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Ricordate il Frecciarossa Milano-Parigi? Alle 6:25 del 18 dicembre 2021, quando ancora si indossavano le mascherine sui mezzi pubblici, è partito dal binario quattro della Stazione Centrale il primo treno ad alta velocità di Trenitalia in grado di collegare il capoluogo lombardo alla capitale francese. Meno di sette ore di viaggio, quattro fermate intermedie (Torino, Modane, Chambery e Lione), e il gioco è fatto. Una «pietra miliare del mercato ferroviario europeo», citando le Ferrovie dello Stato italiane, nonché un’alternativa molto più ecologica (ma anche, diciamocelo, più comoda e romantica) rispetto all’aereo, il mezzo più temuto da chi non sopporta i tempi morti.

