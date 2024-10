Amica.it - Gisele Bundchen e le altre: le star in forma con il ju-jitsu

(Di giovedì 31 ottobre 2024) C’è chi, sul tatami, ha trovato anche l’amore: comeBündchen che, grazie al ju-, si è innamorata del suo istruttore Joaquim Valente e adesso sta allargando la famiglia con l’arrivo di un bebé (il terzo per lei dopo Benjamin e Vivian, avuti con Tom Brady). Come lei, sono molte leche hanno scelto l’arte marziale giapponese (e la sua versione brasiliana, il brazilian ju-) per tenersi in. GUARDA LE FOTOmamma top: le foto più belle con i figli avuti con Tom Brady Leche praticano il ju-Per esempio Margot Robbie: prima di impersonare la Barbie nell’omonima pellicola, per prepararsi al ruolo di Harley Quinn, si è allenata quattro giorni alla settimana per sei mesi.