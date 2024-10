Bergamonews.it - Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali: doppio appuntamento a novembre

(Di giovedì 31 ottobre 2024) A, nelledi venerdì 1 (Ognissanti) e domenica 3 (come ogni prima domenica del mese), tornano ledei. Vi aderiscono tante località bergamasche e non solo, offrendo opportunità per vivere la bellezza dei luoghi d’interesse che ci circondano. Ecco i dettagli. Venerdì 1°si terrà unspeciale delle Giornata deidel circuito di Pianura da scoprire che per l’occasione apriranno le porte e i portoni al pubblico. Per consultare quelli aperti in questa giornata di Ognissanti clicca qui. Domenica 32024 si terrà una nuova giornata dei. In programma aperture e visite guidate per scoprire i tesori del territorio. Per consultare le località aderenti alla giornata clicca qui.