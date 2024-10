Lettera43.it - Gibellina è la prima capitale italiana dell’arte contemporanea

Leggi tutto 📰 Lettera43.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) È, con il progetto Portami il futuro, la, il titolo introdotto quest’anno dal ministero della Cultura. L’annuncio è avvenuto in Sala Spadolini, al Mic, alla presenza del ministro Alessandro Giuli, del direttore generale CreativitàAngelo Piero Cappello e della presidente della giuria Patrizia Sandretto Re Rebaudengo., comune in provincia di Trapani, ha avuto la meglio sulle altre quattro finaliste, Carrara, Gallarate, Pescara e Todi, selezionate tra le 23 località che si erano candidate. Il nuovo riconoscimento, valido dal 2026, è stato istituito per incoraggiare e sostenere la capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della promozione e valorizzazione