Gf, Shaila e Lorenzo senza freni: "Zero tatto, stanno esagerando. Vomitevole" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non trattengono la passione dentro la Casa del Grande Fratello. I due non hanno più timore a baciarsi davanti a Javier Martinez e Helena Prestes, ma non sono mancati commenti velenosi da parte degli altri inquilini: "Zero tatto, stanno davvero esagerando" Europa.today.it - Gf, Shaila e Lorenzo senza freni: "Zero tatto, stanno esagerando. Vomitevole" Leggi tutto 📰 Europa.today.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)Gatta eSpolverato non trattengono la passione dentro la Casa del Grande Fratello. I due non hanno più timore a baciarsi davanti a Javier Martinez e Helena Prestes, ma non sono mancati commenti velenosi da parte degli altri inquilini: "davvero

Shaila e Lorenzo senza freni al GF, il bacio hot davanti a Javier e Helena: "Tatto zero, stanno facendo il panico"

Nonostante le tensioni con Helena Prestes e Javier Martinez, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a viversi senza remore la storia nella casa del ...

GF Shaila-Lorenzo, scene hot davanti a Javier: censurati (video)

Shaila e Lorenzo senza limiti davanti a Javier ed Helena: i video espliciti e le reazioni degli altri inquilini ...

Shaila e Lorenzo al GF, coccole bollenti e "tastata" hot – VIDEO

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ci "regalano" il nuovo siparietto bollente nella Casa del Grande Fratello: poi il "colpo" di scena.

La censura su Shaila e Lorenzo al Grande Fratello

Molto vicini, Lorenzo Spolverato ha chiesto a Shaila Gatta: “Shaila…tirala su, ehi…tirala su”, ma lei ha detto di no. Dopo queste parole la regia ha tolto per un attimo l’audio con la Casa del GF e ...