Getra, Urso e De Luca a Marcianise per festeggiare con Zigon i 75 anni di “un grande successo tutto italiano”

di Marzio di Mezza "Mettiamo in circolo Energia, Innovazione, Investimenti e Occupazione": questo il titolo dell'evento organizzato nello stabilimento di Getra a Marcianise per festeggiare i 75 anni dell'azienda fondata nel 1949 dall'ingegnere Giuseppe Zigon senior. Una vera giornata di festa, presenti il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, accolti dal presidente del Gruppo Getra Marco Zigon. "In questa giornata – ha esordito Marco Zigon nel suo intervento – il mio ringraziamento ed il mio pensiero vanno soprattutto a tutte le persone che negli anni con il loro impegno e la loro professionalità ci hanno consentito di raggiungere questo importante traguardo".

MARCIANISE (CASERTA) (ITALPRESS) - "Siamo nati nel 1949 con l'intento di dare il nostro apporto alla ricostruzione del Paese nel dopoguerra. In questi 75 anni con l'avvicendarsi di tre generazioni abb ...

"Sugli incentivi alle auto vi è stata una riduzione dei fondi per i prossimi anni, ma io ho già assicurato all'Anfia che tutte le risorse che sarà possibile trovare saranno destinate al sostegno della ...

16:03:59 MARCIANISE. «Stamane al 75esimo anniversario del Gruppo Getra di Marcianise, realtà solida e ammirabile per la sua idea imprenditoriale e per il suo legame con il territorio casertano, ho avu ...