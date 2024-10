Genoa-Fiorentina 0-1: ai viola basta un gol di Gosens per sbancare Marassi (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Fiorentina torna con il bottino pieno da Marassi dove ha sconfitto di misura il Genoa con il punteggio di 0-1. Per decidere una partita assai complicata è servita la rete messa a segno da Robin Gosens al 72'.Il risultato ottenuto contro l'incerottata formazione rossoblù allenata dall'ex Firenzetoday.it - Genoa-Fiorentina 0-1: ai viola basta un gol di Gosens per sbancare Marassi Leggi tutto 📰 Firenzetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Latorna con il bottino pieno dadove ha sconfitto di misura ilcon il punteggio di 0-1. Per decidere una partita assai complicata è servita la rete messa a segno da Robinal 72'.Il risultato ottenuto contro l'incerottata formazione rossoblù allenata dall'ex

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Serie A:0-1; Serie A:0-1;0-1, pagelle e tabellino: i viola non si fermano più, a Marassi decide un goal di Gosens;0-0 dopo i primi 45'. Como-Lazio e Roma-Torino alle 20.45 - Dalla ripresa viola sempre in pressing;0-1, Grifone sfortunato e la crisi continua;0-1, Grifone sfortunato e la crisi continua; Approfondisci 🔍

Genoa-Fiorentina 0-1: video, gol e highlights

(sport.sky.it)

La Fiorentina non si ferma e batte anche un buon Genoa (sotto gli occhi di Balotelli, non convocato): decide una zampata da attaccante in area di Gosens al 72'. Palladino è alla quarta vittoria di ...

Genoa-Fiorentina 0-1 pagelle: il gol di Gosens vale il sorpasso sulla Juventus. Super De Gea, Gilardino affondato

(sport.virgilio.it)

Qui di seguito top e flop del match del “Ferraris”. Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens regala la vittoria a Palladino Top e Flop del Genoa Top e Flop della Fiorentina Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens regala la ...

Genoa-Fiorentina 0-1, al Ferraris decide Gosens

(msn.com)

(Adnkronos) - Vittoria pesante per la Fiorentina, che supera il Genoa 1-0 nella decima giornata di Serie A. Al Ferraris, dopo una partita molto fisica e con poche occasioni, a decidere è un gol nella ...

Genoa-Fiorentina 0-1 CRONACA e FOTO

(ansa.it)

Neppure il tempo di festeggiare il roboante 5-1 di domenica sulla Roma che l'ha proiettata nell'alta classifica, la Fiorentina è già concentrata sulla delicata trasferta di giovedì contro il Genoa con ...