Sport.quotidiano.net - EuroLega, derby da paura. Milano-Bologna al Forum

Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Und’Italia, tra deluse d’Europa. Si può racchiudere così la sfida di questa sera all’Unipoltra Olimpiae Virtus. Le due portacolori italiane in Europa hanno raccolto 2 sole vittorie in 12 partite in totale, hanno medesimo record (1 vinta e 5 perse) e si leccano le ferite dopo due sconfitte arrivate martedì negli istanti finali (a Vitoria,in casa contro il Bayern). Scappa un sorriso a pensare che almeno una delle due vincere e, per forza di cose, migliorerà il suo bottino in classifica, anche se in questo momento la stagione pare davvero complessa per entrambi i team. L’Olimpia si presenta all’appuntamento senza Shavon Shields, ma anche senza McCormack e Diop sotto canestro (Caruso, però, non sta sfigurando.