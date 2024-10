Ear training (Di giovedì 31 ottobre 2024) Per tutto il mese di novembre il prof. Gaetano Piscopo condurrà “EAR training, un laboratorio di ascolto guidato nella differenziazione e riproduzione delle cellule melodiche, ritmiche, acustiche.Gaetano Piscopo è, tenore, docente di educazione musicale nella scuola secondaria I.C Baritoday.it - Ear training Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Per tutto il mese di novembre il prof. Gaetano Piscopo condurrà “EAR, un laboratorio di ascolto guidato nella differenziazione e riproduzione delle cellule melodiche, ritmiche, acustiche.Gaetano Piscopo è, tenore, docente di educazione musicale nella scuola secondaria I.C

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:; Conservatorio ‘Arrigo Boito’ di Parma - Master di I e II livello, a.a. 2024/2025; Modena Musica Sacra: Formazione e borse di studio per l'anno accademico 2024/25; Corsi di musica anno 2024/2025; Al via il laboratorio musicale per gli alunni della "G. Spataro" di Vasto; Un nuovo open day alla scuola di musica Chorus; Approfondisci 🔍

Ear training

(baritoday.it)

Per tutto il mese di novembre il prof. Gaetano Piscopo condurrà “EAR TRAINING, un laboratorio di ascolto guidato nella differenziazione e riproduzione delle cellule melodiche, ritmiche, acustiche. Gae ...

Ear Training Games With Rosana Eckert

(msn.com)

Listen hard and tap into your deep musicianship, just like Rosana Eckert (from University of North Texas) and I did in this video as you watch us push each other in these intense ear training ...

Ear Training Coaching, Ear Training QUIZ

(msn.com)

9 top new movies to stream on Netflix, Prime Video, Max and more (October 1-7) Slow Motion Footage Of SpaceX Starship Launching 'Shockwaves' 'We eat at the same places': Warren Buffett once told a ...

Ear wax removal: safe methods and what to avoid

(which.co.uk)

Who should do ear wax removal? Ear wax removal is not subject to regulation - for example, by health regulators such as the Care Quality Commission (CQC) in England. This means that the training ...