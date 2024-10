Due studentesse dimostrano il teorema di Pitagora in un modo mai usato: matematici sbalorditi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Se ancora ce ne fosse bisogno, ci hanno pensato Ne'Kiya Jackson e Calcea Johnson, due studentesse della Lousiana, ad abbattere lo stereotipo delle donne poco versate in matematica. Le due giovanissime hanno appena pubblicato uno studio accademico in cui hanno trovato dieci nuovi modi per dimostrare il teorema di Pitagora attraverso la trigonometria Milleunadonna.it - Due studentesse dimostrano il teorema di Pitagora in un modo mai usato: matematici sbalorditi Leggi tutto 📰 Milleunadonna.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Se ancora ce ne fosse bisogno, ci hanno pensato Ne'Kiya Jackson e Calcea Johnson, duedella Lousiana, ad abbattere lo stereotipo delle donne poco versate in matematica. Le due giovanissime hanno appena pubblicato uno studio accademico in cui hanno trovato dieci nuovi modi per dimostrare ildiattraverso la trigonometria

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:trovano un modo mai visto per dimostrare ildi Pitagora: "È impressionante"; Ci sono cinque nuovi modi per dimostrare ildi Pitagora; Svelati nuovi metodi per dimostrare ildi Pitagora; Studenti delle superiori scoprono 9 soluzioni al problema 'impossibile' di Pitagora; Problema di matematica impossibile per 2.000 anni, lo risolvonoliceali americane; Primo albero su Marte? Calcolato l'effetto serra necessario per terraformare; Approfondisci 🔍

Due studentesse trovano un modo mai visto per dimostrare il teorema di Pitagora: â€œÈ impressionante”

(fanpage.it)

Due giovanissime studentesse della Louisiana hanno appena pubblicato uno studio accademico in cui hanno trovato dieci nuovi modi per dimostrare il teorema ...

Ci sono cinque nuovi modi per dimostrare il teorema di Pitagora

(wired.it)

L'impresa di due studentesse americane, Calcea Johnson e Ne'Kiya Jackson, realizzata grazie alla trigonometria ...

Studenti delle superiori scoprono 9 soluzioni al problema 'impossibile' di Pitagora

(tech.everyeye.it)

Ci risiamo. Le studentesse in grado di risolvere il teorema di Pitagora sono tornate. Questa volta però, hanno altre 9 soluzione al celebre problema ...

Svelati nuovi metodi per dimostrare il teorema di Pitagora

(leganerd.com)

Calcea Johnson e Ne'Kiya Jackson, due studenti delle scuole superiori statunitensi, hanno trovato nuovi metodi per dimostrare l’antico teorema di Pitagora.