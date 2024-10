Drammatico incidente in provincia di Latina | muore un altro motociclista… Aveva 40 anni

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Tragicoquesta sera a Borgo Santa Maria, nella periferia di, dove un uomo di 40, in sella alla sua moto, ha perso la vita in seguito a uno scontro violento con un'auto, una Ford Puma. Il motociclista stava percorrendo la statale in direzione Acciarella quando si è verificato l'impatto. La dinamica dell'Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale di Aprilia, intervenuta sul posto per i rilievi, l'avrebbe coinvolto la moto e l'auto in un impatto frontale. A causa della violenza dello scontro, il motociclista è stato sbalzato dalla sua moto, finendo per schiantarsi contro il muro di un ponte adiacente alla strada. Purtroppo, l'uomo è deceduto sul colpo, e i tentativi di rianimazione sono stati inutili.