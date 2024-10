Dana travolge la Spagna: le immagini delle città sott'acqua (Di giovedì 31 ottobre 2024) Più di novanta morti nella provincia di Valencia, altre tre vittime in Castilla-La Mancha e in Andalusia e migliaia di forze dell'ordine, tra guardia civile, vigili del fuoco e agenti di polizia impegnate nella ricerca dei dispersi dopo che Dana si è abbattuta nelle zone est e sud della Spagna. Il presidente della Generalitat valenciana Carlos Mazón ha annunciato un piano di aiuti di 250 milioni di euro, somma che comprende anche una quota di 6.000 euro da usare come aiuti diretti a ciascuna vittima, e un bonus per il trasporto o sostegno alla riabilitazione abitativa. Oggi, l'Agenzia meteorologica statale (Aemet) ha emesso un'allerta livello rosso nel nord della provincia di Castellón (Comunità autonoma Valenciana) a causa delle piogge superiori a 180 litri per metro quadro. Ilfoglio.it - Dana travolge la Spagna: le immagini delle città sott'acqua Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Più di novanta morti nella provincia di Valencia, altre tre vittime in Castilla-La Mancha e in Andalusia e migliaia di forze dell'ordine, tra guardia civile, vigili del fuoco e agenti di polizia impegnate nella ricerca dei dispersi dopo chesi è abbattuta nelle zone est e sud della. Il presidente della Generalitat valenciana Carlos Mazón ha annunciato un piano di aiuti di 250 milioni di euro, somma che comprende anche una quota di 6.000 euro da usare come aiuti diretti a ciascuna vittima, e un bonus per il trasporto o sostegno alla riabilitazione abitativa. Oggi, l'Agenzia meteorologica statale (Aemet) ha emesso un'allerta livello rosso nel nord della provincia di Castellón (Comunità autonoma Valenciana) a causapiogge superiori a 180 litri per metro quadro.

