Coppia di sposi dona il sangue al Meyer prima del matrimonio

(Adnkronos) – Una tappa al Meyer per donare il sangue e poi via, di corsa, in Palazzo Vecchio per pronunciare il fatidico sì. È questa la scelta solidale di Giulia e Michele, una coppia di storici donatori del Centro trasfusionale dell'Ospedale pediatrico fiorentino che ieri mattina, subito dopo il prelievo, sono convolati a nozze con

Donano il sangue al “Meyer” prima di sposarsi: il grande cuore di Giulia e Michele

Storici donatori dell’ospedale pediatrico di Firenze, prima la tappa al centro trasfusionale e poi la cerimonia a Palazzo Vecchio ...

