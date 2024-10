Contrasto alle gang giovanili: maxi operazione a Milano e provincia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano – Nel quadro della vasta operazione a livello nazionale che ha visto l'impiego di 800 operatori della polizia di Stato, coordinati dallo Sco (Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato) a Milano la polizia ha eseguito una serie di attività di polizia giudiziaria finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni criminalità giovanile e street bullying nelle zone centrali e periferiche dalla città milanese, a seguito della quale, sono state arrestate 18 persone adulte di età compresa tra i 18 e 28 anni e un minorenne, denunciate 20 di cui 3 minorenni, identificate 844 persone (di cui 198 minori), controllati 130 veicoli. Sono state inoltre eseguite numerose perquisizioni a seguito delle quali sono stati sequestrati oltre 250 grammi di cocaina, circa 1. Ilgiorno.it - Contrasto alle gang giovanili: maxi operazione a Milano e provincia Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)– Nel quadro della vastaa livello nazionale che ha visto l'impiego di 800 operatori della polizia di Stato, coordinati dallo Sco (Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato) ala polizia ha eseguito una serie di attività di polizia giudiziaria finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni criminalità giovanile e street bullying nelle zone centrali e periferiche dalla città milanese, a seguito della quale, sono state arrestate 18 persone adulte di età compresa tra i 18 e 28 anni e un minorenne, denunciate 20 di cui 3 minorenni, identificate 844 persone (di cui 198 minori), controllati 130 veicoli. Sono state inoltre eseguite numerose perquisizioni a seguito delle quali sono stati sequestrati oltre 250 grammi di cocaina, circa 1.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: maxi operazione a Milano e provincia; Blog | Minori, erano 10 anni che non si raggiungeva quota 500 detenuti. Cosa è successo? - Info Data; Baby. A Piacenza 45 "Daspo" per contrastare le bande; «Bandepronte a dominare a Piacenza», scatta l'operazione della polizia; Baby, operazione della polizia; Risse e aggressioni a Piacenza, scaccobaby

Contrasto alle gang giovanili: maxi operazione a Milano e provincia

(ilgiorno.it)

Vasto spiegamento di forze della polizia di Stato, controlli e perquisizioni nel capoluogo e nei principali Comuni dell’hinterland ...

Baby gang, maxiblitz in tutta Italia contro la criminalità giovanile: 37 arresti. Sequestrati armi e droga, oscurati profili social

(msn.com)

Oltre alle azioni di contrasto, sono stati avviati procedimenti di oscuramento su 200 profili social considerati pericolosi, e un centinaio di giovani sono ora soggetti a valutazioni per ...

Monza, giro di vite contro le baby gang: la Polizia controlla 170 minorenni nella zona della “movida”

(ilcittadinomb.it)

Giro di vite contro la delinquenza minorile a Monza: la Polizia di Stato ha identificato 170 minorenni nelle zone della "movida" ...

Maxi blitz contro la criminalità giovanile in 30 province: violenza esibita sui social

(piacenzasera.it)

C'è anche Piacenza fra le 30 province coinvolte nel maxi blitz della polizia che ha portato a 161 sanzioni amministrative per uso di stupefacenti e ...