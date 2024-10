Confitarma, Zanetti “Competitività shipping contributo per intero paese” (Di giovedì 31 ottobre 2024) NAPOLI (ITALPRESS)- Si è svolta a Napoli, in Stazione Marittima e a bordo di Costa Smeralda, l’Assemblea pubblica di Confitarma, intitolata “La nave nel futuro”.Un’intera giornata dedicata alla nave, infrastruttura mobile di trasporto, leader di un mondo industriale che, oltre alle merci i passeggeri e al turismo, abbraccia anche la cantieristica, l’industria delle estrazioni marine, il diporto, le attività di ricerca, la filiera ittica, le attività sportive.“Competitività dello shipping significa Competitività dell’intero paese”, così il Presidente Mario Zanetti ha sottolineato nel corso della sua relazione. Unlimitednews.it - Confitarma, Zanetti “Competitività shipping contributo per intero paese” Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) NAPOLI (ITALPRESS)- Si è svolta a Napoli, in Stazione Marittima e a bordo di Costa Smeralda, l’Assemblea pubblica di, intitolata “La nave nel futuro”.Un’intera giornata dedicata alla nave, infrastruttura mobile di trasporto, leader di un mondo industriale che, oltre alle merci i passeggeri e al turismo, abbraccia anche la cantieristica, l’industria delle estrazioni marine, il diporto, le attività di ricerca, la filiera ittica, le attività sportive.“dellosignificadell’”, così il Presidente Marioha sottolineato nel corso della sua relazione.

“Vogliamo rimettere il mare al centro del Paese e che l’Italia riconosca definitivamente che la sua forza è nel mare, valorizzandone tutte le sue risorse”.

L’Assemblea di Confitarma è stata aperta con le celebrazioni dei primi dieci anni del Registro Internazionale, istituito con la legge 30 del 1998, strumento che ha restituito competitività ... di ...