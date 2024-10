Con Protti un’altra Sammaurese. Ma contro il Tau capolista non basta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sammaurese 0 TAU ALTOPASCIO 1 Sammaurese (4-3-2-1): Pozzer 5,5, Scanagatta 6 (43’ st Arsenijevic sv), Morri 6, Sedioli 6, Bolognesi 6, Ravaioli 6 (39’ st Nisi sv), Manuzzi 6,5 (43’ st Canalicchio sv ), Maltoni 6 (34’ st Misuraca sv), Gaetani 5,5 , Papa 6, Pacchioni 5,5 (39’ st Imoh sv ). All.: Protti. TAU ALTOPASCIO (4-4-2): Viti 6, Sichi 6,Negro 6,5 (18’ st Atzeni 6), Biagioni 6,5 (19’ st Belluomini 6), Zanon 6,5, Bruzzo 6, Bartelloni 6,5 (27’ st Grossi 6 45’ st Nistri sv ), Meucci 6, Lombardo 6, Andolfi 6, Limongelli 6,5 (10’ st Motti 6) All.: Venturi. Arbitro: Gervasi di Cosenza. Rete: 42’ pt Limongelli. Note: ammoniti Scanagatta, Morri, Papa, Canalicchio, Limongelli, Meucci, Andolfi, Motti; spettatori 100 circa; angoli 4 a 1 per la Sammaurese; recupero 6’ tutti nella ripresa. Ilrestodelcarlino.it - Con Protti un’altra Sammaurese. Ma contro il Tau capolista non basta Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)0 TAU ALTOPASCIO 1(4-3-2-1): Pozzer 5,5, Scanagatta 6 (43’ st Arsenijevic sv), Morri 6, Sedioli 6, Bolognesi 6, Ravaioli 6 (39’ st Nisi sv), Manuzzi 6,5 (43’ st Canalicchio sv ), Maltoni 6 (34’ st Misuraca sv), Gaetani 5,5 , Papa 6, Pacchioni 5,5 (39’ st Imoh sv ). All.:. TAU ALTOPASCIO (4-4-2): Viti 6, Sichi 6,Negro 6,5 (18’ st Atzeni 6), Biagioni 6,5 (19’ st Belluomini 6), Zanon 6,5, Bruzzo 6, Bartelloni 6,5 (27’ st Grossi 6 45’ st Nistri sv ), Meucci 6, Lombardo 6, Andolfi 6, Limongelli 6,5 (10’ st Motti 6) All.: Venturi. Arbitro: Gervasi di Cosenza. Rete: 42’ pt Limongelli. Note: ammoniti Scanagatta, Morri, Papa, Canalicchio, Limongelli, Meucci, Andolfi, Motti; spettatori 100 circa; angoli 4 a 1 per la; recupero 6’ tutti nella ripresa.

Sammaurese nella mani di Protti

La sconfitta subita la scorsa domenica dalla Sammaurese ha avuto come conseguenza immediata l’ultimo posto in classica in solitaria per i giallorossi e come effetto non immediato, ma non del tutto imp ...

La Sammaurese torna all’antico: il presidente Lorenzo Campinoti e il suo vice Nicola Pozzi hanno scelto Stefano Protti (battuta la concorrenza di ...

La Sammaurese, ultima da sola con 3 punti nel Girone D di Serie D, ha deciso di esonerare Mirko Taccola. L’ufficializzazione arriverà nelle prossime ...

Ko interno per la Sammaurese, che cede 1-3 al Corticella davanti al pubblico amico. I giallorossi restano ultimi con 3 punti frutto di 3 pareggi, quella di domenica è la quinta sconfitta nelle prime 8 ...