Cascina Spiotta, svolta dopo 49 anni. Le vecchie Br tornano a processo. “La storia va riscritta, ma tutta” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Reggio Emilia, 31 ottobre 2024 – Delitto Cascina Spiotta, le vecchie Br tornano sotto processo. “È legittima la richiesta avanzata dai familiari del carabiniere. Il mio assistito però chiede anche di sapere chi e perché ha ucciso sua moglie. La storia va riscritta, ma se la dobbiamo riscrivere la riscriviamo tutta intera”. Sono le parole dell’avvocato Vainer Burani, che assiste Renato Curcio, fondatore delle Br, dopo la decisione del rinvio a giudizio per tre ex Br. La Corte di Assise di Alessandria processerà infatti il 25 febbraio due capi storici delle vecchie Brigate Rosse, Renato Curcio e Mario Moretti, e un ex militante delle Br, il reggiano Lauro Azzolini, per la sparatoria del 5 giugno 1975 alla Cascina Spiotta, che costò la vita all’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso. Nella sparatoria morì anche Mara Cagol, moglie di Curcio. Ilrestodelcarlino.it - Cascina Spiotta, svolta dopo 49 anni. Le vecchie Br tornano a processo. “La storia va riscritta, ma tutta” Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Reggio Emilia, 31 ottobre 2024 – Delitto, leBrsotto. “È legittima la richiesta avanzata dai familiari del carabiniere. Il mio assistito però chiede anche di sapere chi e perché ha ucciso sua moglie. Lava, ma se la dobbiamo riscrivere la riscriviamointera”. Sono le parole dell’avvocato Vainer Burani, che assiste Renato Curcio, fondatore delle Br,la decisione del rinvio a giudizio per tre ex Br. La Corte di Assise di Alessandria processerà infatti il 25 febbraio due capi storici delleBrigate Rosse, Renato Curcio e Mario Moretti, e un ex militante delle Br, il reggiano Lauro Azzolini, per la sparatoria del 5 giugno 1975 alla, che costò la vita all’appuntato dei carabinieri GiovD’Alfonso. Nella sparatoria morì anche Mara Cagol, moglie di Curcio.

