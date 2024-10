Lanazione.it - Calcio. Giovanile regionale. Pari nel derby d'Elite a Perignano

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Pisa 31 ottobre 2024 – Termina intà ildella Juniorestra il Fratresed il San Giuliano, le due società che possono vantare la più importante categoriatoscana. Allo Stadio ‘Matteoli’ è pareggio a reti bianche (0 – 0). Fratresa quota sedici punti e San Giuliano a dodici. Nella Junioresvolano i Mobilieri Ponsacco di mister Pertici che con ventiquattro punti precedono il Castelfiorentino di tre lunghezze: vittoria 1 – 0 sulla Portuale in casa e successo 1 – 4 a Venturina nel turno infrasettimanale giocato mercoledì. Doppia vittoria anche per il Cenaia terzo con quindici punti: prima 1 – 2 sul campo della Nuova Grosseto Barbanella e poi 2 – 1 nelcontro il Fornacette. E proprio il Fornacette con questa sconfitta è quartultimo in classifica con la quinta sconfitta stagionale.