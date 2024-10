Banca Asti restituisce 10 milioni di euro ai suoi clienti, commissioni troppo alte (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Banca di Asti dovrà restituire ai propri clienti circa 10 milioni di euro a causa di un calcolo errato delle commissioni. Il totale delle persone che potranno ricevere questo risarcimento sarà di più di mezzo milione, praticamente tutti i correntisti. La Banca di Asti, o Cassa di Risparmio di Asti, era stata al centro di una verifica da parte della Banca d’Italia negli scorsi giorni. Il suo utile era sceso da 29,7 milioni a 8,5. Soltanto un errore tecnico aveva annunciato la dirigenza, che ora però si ritrova a dover affrontare un esborso significativo. La Banca di Asti restituisce 10 milioni di euro ai correntisti Secondo quanto rilevato dagli ispettori della Banca d’Italia, la Cassa di Risparmio di Asti avrebbe applicato ai propri correntisti alcune commissioni in misura eccessiva. Quifinanza.it - Banca Asti restituisce 10 milioni di euro ai suoi clienti, commissioni troppo alte Leggi tutto 📰 Quifinanza.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladidovrà restituire ai propricirca 10dia causa di un calcolo errato delle. Il totale delle persone che potranno ricevere questo risarcimento sarà di più di mezzo milione, praticamente tutti i correntisti. Ladi, o Cassa di Risparmio di, era stata al centro di una verifica da parte dellad’Italia negli scorsi giorni. Il suo utile era sceso da 29,7a 8,5. Soltanto un errore tecnico aveva annunciato la dirigenza, che ora però si ritrova a dover affrontare un esborso significativo. Ladi10diai correntisti Secondo quanto rilevato dagli ispettori dellad’Italia, la Cassa di Risparmio diavrebbe applicato ai propri correntisti alcunein misura eccessiva.

Banca Asti restituisce 10 milioni di euro ai suoi clienti, commissioni troppo alte

a Cassa di Risparmio di Asti dovrà restituire 10 milioni di euro ai correntisti a seguito di un’ispezione della Banca d’Italia: le commissioni erano troppo alte ...

Banca di Asti restituisce 10 milioni ai clienti: commissioni alte o non dovute

Banche, la Cassa di Risparmio di Asti ridà 10 milioni ai clienti: per errore applicate commissioni troppo alte o non dovute

L’errore è emerso durante l’ispezione di Banca d’Italia. L’istituto partecipato da Bpm e Crt ne ha già tenuto conto quando ha corretto la semestrale. Ora la banca rischia una multa ...

Banca di Asti riconteggia i crediti e rivede l’utile semestrale

(lanuovaprovincia.it)

dopo un’ispezione della Banca d’Italia La notizia l’aveva data la stessa Banca di Asti con un comunicato sul suo sito il 10 ottobre: “I Resoconti semestrali, individuale e consolidato, recepiscono i ...