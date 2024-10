Auto rubate per sfondare la porta. Furto da film in un’azienda di lusso (Di giovedì 31 ottobre 2024) Colpo da film ieri notte a Dicomano. Dopo essersi impossessati di due Auto dal piazzale di una nota fabbrica di mobili, i ladri le hanno usate per svaligiare un’azienda di pelletteria poco distante, riuscendo ad accaparrarsi borse e semilavorati di una nota griffe di moda. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, in particolare, i malviventi dopo aver prelevato le Auto dal piazzale della prima ditta, che pare non fosse chiuso da cancelli, si sono portati sul retro della pelletteria e qui, non visti, hanno usato una delle vetture come ariete per sfondare il portone del capannone. Una volta all’interno hanno agito velocemente, probabilmente sapendo anche cosa e dove cercare, e si sono accaparrati più borse possibile, per poi darsi alla fuga usando l’altra Auto. Lanazione.it - Auto rubate per sfondare la porta. Furto da film in un’azienda di lusso Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Colpo daieri notte a Dicomano. Dopo essersi impossessati di duedal piazzale di una nota fabbrica di mobili, i ladri le hanno usate per svaligiaredi pelletteria poco distante, riuscendo ad accaparrarsi borse e semilavorati di una nota griffe di moda. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, in particolare, i malviventi dopo aver prelevato ledal piazzale della prima ditta, che pare non fosse chiuso da cancelli, si sonoti sul retro della pelletteria e qui, non visti, hanno usato una delle vetture come ariete peril portone del capannone. Una volta all’interno hanno agito velocemente, probabilmente sapendo anche cosa e dove cercare, e si sono accaparrati più borse possibile, per poi darsi alla fuga usando l’altra

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:perla. Furto da film in un’azienda di lusso; Ladri scatenati nel Basso Canavese: blitz notturni, case svaligiate e; Spaccata conrubata contro la vetrina: fermati in tre, erano all'aeroporto pronti per fuggire; La banda della Panda che sfonda le serrande per saccheggiare negozi e locali; Con l’sfondano l’ingresso dell’ottica: rubati 450 occhiali da sole; Tivoli, un'ariete perladi un negozio appena inaugurato; Approfondisci 🔍

Auto rubate per sfondare la porta. Furto da film in un’azienda di lusso

(lanazione.it)

Secondo le ricostruzioni i ladri hanno preso possesso dei mezzi e li hanno usati come ariete. Una volta all’interno della fabbrica hanno rubato più borse di marca possibile per poi darsi alla fuga.

Il portone sfondato con un'auto: furto di borse nella notte in un'azienda nel fiorentino

(055firenze.it)

Un’auto per sfondare il portone di un capannone di pelletteria, e un'auto per allontanarsi, dopo averla caricata con un numero di borse da quantificare. E' il furto avvenuto stanotte in un’ azienda di ...

Via Ernesto Basile, con un'auto provano a sfondare la vetrina di un bar ma fuggono a mani vuote

(palermotoday.it)

Tre uomini incappucciati hanno tentato di accedere nel negozio "Dolci voglie" utilizzando una macchina, poi risultata rubata, come ariete. Qualcosa però non sarebbe andato come previsto nei loro piani ...

Ruba un'auto e tenta un furto in hotel. L'albergatore lo insegue e lo fa catturare: «Ma è stato subito rilasciato, tornerà a delinquere»

(msn.com)

RONCADE - «L’ho guardato negli occhi e ho visto la sua disperazione» racconta Franco, il titolare dell’Hotel Ristorante All’Orso di Biancade, frazione di ...