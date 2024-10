Gaeta.it - Atti di vandalismo a Chieti: l’amministrazione risponde con misure di prevenzione

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’episodio diavvenuto recentemente alla Villa diha sollevato un’ondata di preoccupazione tra i cittadini ecomunale. Due giorni fa, alcune transenne sono state gettate nella fontana di piazza Mazzini, un gesto che ha indottoa prendere immediate contro. L’ufficio tecnico ha prontamente segnalato l’accaduto alla Polizia Locale, avviando verifiche per identificare i responsabili. Contrastare taliè fondamentale per tutelare il patrimonio pubblico e il decoro della città. L’intervento dele il ruolo della Polizia Locale Dopo il recente atto vandalico, il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto hanno comunicato che non ci sono stati danni all’impianto della fontana.