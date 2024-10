Artissima, l'arte incontra il design da Ceccotti Collezioni (Di giovedì 31 ottobre 2024) In occasione della prestigiosa fiera internazionale di arte contemporanea, la galleria parigina Spiaggia Libera, in collaborazione con Pavia & Pavia International design, inaugura la sua mostra collettiva negli spazi del flagship store Ceccotti Collezioni Vanityfair.it - Artissima, l'arte incontra il design da Ceccotti Collezioni Leggi tutto 📰 Vanityfair.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) In occasione della prestigiosa fiera internazionale dicontemporanea, la galleria parigina Spiaggia Libera, in collaborazione con Pavia & Pavia International, inaugura la sua mostra collettiva negli spazi del flagship store

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l'ilda Ceccotti Collezioni; Un'oasi di creatività nel cuore della città : al Quadrilatero Romano c'è il TorinoDistrict; Daa The Others, da Flashback a Paratissima: a novembre, le fiere d'da non perdere a Torino; Visum, la capsule collection di Vanni dove l’il; Una camminata per Torino nel weekend di: Nohemí Pérez vince il premio per l’sostenibile di FPT Industrial; Approfondisci 🔍

Artissima, l'arte incontra il design da Ceccotti Collezioni

(vanityfair.it)

In occasione della prestigiosa fiera internazionale di arte contemporanea, la galleria parigina Spiaggia Libera, in collaborazione con Pavia & Pavia International Design, inaugura la sua mostra collet ...

Apre Artissima a Torino. Prime immagini e prime impressioni dell’edizione 2024

(artribune.com)

Le prime immagini e impressioni dalla 31esima edizione della Fiera d'arte contemporanea torinese, in programma fino al 3 novembre 2024 ...

Torino immagina il futuro dell’arte. La settimana della fiera Artissima

(repubblica.it)

Il titolo scelto per la trentunesima edizione è “The Era of Daydreaming”: 189 le gallerie italiane e straniere ospitate nell’Oval del Lingotto ...

Tutta l'arte che c'è: dall'Oval agli ex uffici pagine gialle, mostre e fiere invadono la città

(rainews.it)

Artissima, Paratissima, The Others, Apart, Flashback: da giovedì a domenica tanti gli appuntamenti dedicati al bello e alla creatività ...