Ancora uno spacciatore arrestato in via Capo Passero (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, gli agenti delle volanti hanno arrestato un 33enne catanese che spacciava cocaina e marijuana in via Capo Passero, nel quartiere di San Giovanni Galermo. I poliziotti avevano notato in strada un uomo a piedi che teneva una radiolina ricetrasmittente in mano. Alla loro vista ha Cataniatoday.it - Ancora uno spacciatore arrestato in via Capo Passero Leggi tutto 📰 Cataniatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, gli agenti delle volanti hannoun 33enne catanese che spacciava cocaina e marijuana in via, nel quartiere di San Giovanni Galermo. I poliziotti avevano notato in strada un uomo a piedi che teneva una radiolina ricetrasmittente in mano. Alla loro vista ha

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:unoinCapo Passero;all'ex caserma Prandina;spaccio nei boschi: 22enneinAcquamartina dalla Polizia. Vendeva cocaina, eroina e hashish; Il pusher con due sassi di cocaina da 60mila euro e quasi 10mila euro cash;un arresto per spaccio inCapo Passero: 18enne posto ai domiciliari; Sharon Verzeni, convocati i residenti delladel delitto.per spaccio l'uomo del box sequestrato: «Nessun legame con l'omicidio»; Approfondisci 🔍

Catania, fermato spacciatore con 70 dosi di cocaina e marijuana

(rainews.it)

Il 33enne è stato fermato e perquisito dalla Squadra Volanti della Polizia in via Capopassero, nota piazza di spaccio etnea ...

Spacciatore sorpreso in via Lomellina a vendere una dose di cocaina: arrestato

(msn.com)

Spacciatore sorpreso in via Lomellina a vendere una dose di cocaina: arrestato Senza lavoro, sviene per la fame in strada a Roma: la moglie di Lotito lo chiama e gli offre un posto Pagelle ascolti ...

Spacciatore arrestato all'ex caserma Prandina

(padovaoggi.it)

Ancora uno spacciatore nordafricano in manette. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza ... l’immobile di via Orsini al civico 2 facente ...

Via Torino, spacciatore arrestato da vigili urbani in borghese

(rainews.it)

a seguito di un appostamento in un cortile interno di un condominio in via Torino, hanno arrestato J.M., 38 anni, un cittadino di nazionalità tunisina senza fissa dimora con precedenti specifici ...