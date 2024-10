Spagna è catastrofica. Ieri e l’altro ieri la Dana (“depressione isolata a alta quota”, in spagnolo), o anche “goccia fredda”, o “vortice isolato”, Alluvione senza precedenti, strage in Spagna il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Alluvione senza precedenti, strage in Spagna Leggi tutto su Cms.ilmanifesto.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cms.ilmanifesto.it: La situazione meteorologica nella zona sudest dellaè catastrofica. Ieri e l’altro ieri la Dana (“depressione isolata a alta quota”, in spagnolo), o anche “goccia fredda”, o “vortice isolato”,inil manifesto.

Alluvione senza precedenti, strage in Spagna

Clima (Europa) Comunità valenziana devastata dal fenomeno “Dana”, oltre 90 i morti e centinaia i dispersi. Colpite anche Albacete e l’Andalusia. Di Luca Tancredi Barone ...

La strage della pioggia di Valencia: una tragedia senza precedenti

Nel pomeriggio del 30 ottobre 2024, la regione di Valencia in Spagna è stata travolta da piogge torrenziali e alluvioni devastanti ... e molte persone sono rimaste senza elettricità, internet o linea ...

Strage a Valencia, veicoli accatastati nelle vie di Sedaví

Sedaví , una delle località maggiormente colpite dalla storica alluvione che ha flagellato Valencia , presenta uno scenario apocalittico: veicoli accatastati uno sopra l’altro lungo le vie del comune, ...

Catastrofe “Dana”, l’alluvione del secolo travolge Valencia

In poche ore cade la pioggia di un intero anno: è strage. Il primo bilancio è di 95 morti:“Intrappolati come topi”. Polemiche per l’allarme meteo ignorato ...