Akragas, ingaggiato il difensore centrale Mario De Marino (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'Akragas, vista la decisione irrevocabile del difensore Michele Fragapane, che ha più volte manifestato ai dirigenti di voler lasciare il club, rende noto di aver perfezionato l'ingaggio di Mario De Marino, difensore centrale classe 2000, nato a Napoli.De Marino è cresciuto nel settore Agrigentonotizie.it - Akragas, ingaggiato il difensore centrale Mario De Marino Leggi tutto 📰 Agrigentonotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L', vista la decisione irrevocabile delMichele Fragapane, che ha più volte manifestato ai dirigenti di voler lasciare il club, rende noto di aver perfezionato l'ingaggio diDeclasse 2000, nato a Napoli.Deè cresciuto nel settore

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ilMario De Marino;, Fragapane lascia la squadra: preso De Marino; Il giovanissimolicatese Centorbidall’: giocherà in serie D;il giovane Di Rienzo; L’si rinforza in difesa:il giovane talento Rosario Centorbi; Calciomercato, arriva l’avanti preannunciato?; Approfondisci 🔍

Akragas, ingaggiato il difensore centrale Mario De Marino

(agrigentonotizie.it)

È cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Poi il trasferimento al Venezia che lo gira in prestito al Bisceglie in Lega Pro dove confeziona 28 presenze nella stagione 2019-2020 ...

Akragas, parte l’operazione “salvezza” (e il mercato non lo fa Cammarata)

(lasicilia.it)

Akragas – Reggina sarà lo spartiacque e comunque dal match contro la nobilissima decaduta di Reggio Calabria molte cose cambieranno. Anche perché in caso contrario l’Eccellenza è dietro l’angolo.

L’Akragas senza né capo né coda perde pure ad Acireale: ora cadano le teste

(lasicilia.it)

Se perdi pure nello scontro tra due squadracce – perché pure l’Acireale è una squadraccia – significa che l’Akragas è destinata alla retrocessione già a gennaio.

Akragas, ingaggiato l’esterno difensivo Samuele Di Stefano

(grandangoloagrigento.it)

Colpo in difesa per l’Akragas. La Società biancoazzurra comunica di aver prelevato dal Siracusa a titolo definitivo il terzino sinistro Samuele Di Stefano, classe 2006. L’operazione di mercato è stata ...