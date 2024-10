Accoltellò il padre, trovata e arrestata a Roma donna fuggita da reparto psichiatrico (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 22 settembre scorso Accoltellò il padre 67enne, morto dopo poche settimane di ricovero e diversi interventi. Fermata L'articolo Accoltellò il padre, trovata e arrestata a Roma donna fuggita da reparto psichiatrico proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Accoltellò il padre, trovata e arrestata a Roma donna fuggita da reparto psichiatrico Leggi tutto 📰 Rossodisera.eu (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 22 settembre scorsoil67enne, morto dopo poche settimane di ricovero e diversi interventi. Fermata L'articoloildaproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Accoltellò il padre, trovata e arrestata a Roma donna fuggita da reparto psichiatrico

(msn.com)

(Adnkronos) – Il 22 settembre scorso accoltellò il padre 67enne, morto dopo poche settimane di ricovero e diversi interventi.Fermata dai poliziotti con l'accusa di tentato omicidio e ricoverata ...

Accoltellato dalla figlia, muore dopo un mese in ospedale: arrestata 38enne, era fuggita

(fanpage.it)

La donna era stata ricoverata nel reparto psichiatrico dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ma due settimane dopo era fuggita ...

Latitante pontina arrestata a Roma: ha accoltellato a morte il padre. Catturata dopo la fuga dall’ospedale

(latinaquotidiano.it)

Dopo settimane di latitanza, Aurelia Porcelli, accusata di aver ucciso il padre Guido, è stata arrestata a Roma. La donna era fuggita dal reparto psichiatrico in cui era detenuta ...

Accoltellò i genitori, esce dall’ospedale e va in carcere

(cronachemarche.it)

Ivan Zamparini quando ha compiuto il gesto, forse era sotto l’effetto di stupefacenti. Il padre del ragazzo fu operato per le ferite riportartate nell’aggressione al Torrette di Ancona, mentre la ...