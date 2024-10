Ilnapolista.it - Vincere è l’unica cosa che Conte (Corsport)

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)che) Scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport: Da scudetto. Ebbene sì, non è mica più possibile nascondersi: il Napoli ha vinto ancora, e questa volta per 2-0 a San Siro contro il Milan. È l’ottava vittoria di una stagione finora superba, la quinta consecutiva come non accadeva da gennaio-febbraio 2023, è di quelle destinate a segnare i destini. Uno scontro diretto, di quelli veri, che la prima in classifica risolve con i gol dei principi azzurri Lukaku e Kvara, attaccanti micidiali sempre nel cuore del gioco e pronti a sacrificarsi, e poi blinda con il settimo clean sheet del campionato e un’organizzazione difensiva pazzesca. Antonioè tornato in grande stile, indomabile e dominante, e la sua squadra gli assomiglia come una goccia d’acqua: furba come una volpe, spietata come un killer, sicura come un leone però mai superba.