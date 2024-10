USA 2024: il voto anticipato supera i 50 milioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il voto anticipato per USA 2024 supera i 50 milioni. Sebbene i voti anticipati non siano un valido indicatore dei risultati delle elezioni generali, possono tuttavia dare indicazioni su chi si presenterà alle urne in una competizione serrata. USA 2024: il voto anticipato supera i 50 milioni A una settimana dalle elezioni presidenziali americane, oltre 51 Periodicodaily.com - USA 2024: il voto anticipato supera i 50 milioni Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilper USAi 50. Sebbene i voti anticipati non siano un valido indicatore dei risultati delle elezioni generali, possono tuttavia dare indicazioni su chi si presenterà alle urne in una competizione serrata. USA: ili 50A una settimana dalle elezioni presidenziali americane, oltre 51

