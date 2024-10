“Tranquilla, è un’altra cosa”. Ma era un tumore al seno, 26enne fa una scoperta choc dopo la diagnosi sbagliata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sintomi evidenti ma una diagnosi sbagliata. Così una donna di 26 anni ha raccontato la sua lotta contro un tumore al seno non diagnosticato dal suo medico di base. “Da quando mi è stata diagnosticata la malattia, non ho più provato alcun tipo di sensazione a riguardo. Mi sono allontanata mentalmente a tutto, perché quando senti la parola “cancro“, pensi subito alla morte e a non avere più capelli. È una sensazione che ti leva il fiato”. Protagonista del racconto è Courtney Bailey, che vive a Newcastle, e ha deciso di parlare con il Daliy Mail per mettere in guardia le donne su dei particolari sintomi che erano l’avvisaglia di un tumore al seno. La diagnosi del medico di base a cui si era rivolta era sbagliata: “Sono solo degli sbalzi ormonali”, le aveva detto il dottore, ma lei non si è fidata e ha deciso di rivolgersi a una clinica specializzata. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sintomi evidenti ma una. Così una donna di 26 anni ha raccontato la sua lotta contro unalnon diagnosticato dal suo medico di base. “Da quando mi è stata diagnosticata la malattia, non ho più provato alcun tipo di sensazione a riguardo. Mi sono allontanata mentalmente a tutto, perché quando senti la parola “cancro“, pensi subito alla morte e a non avere più capelli. È una sensazione che ti leva il fiato”. Protagonista del racconto è Courtney Bailey, che vive a Newcastle, e ha deciso di parlare con il Daliy Mail per mettere in guardia le donne su dei particolari sintomi che erano l’avvisaglia di unal. Ladel medico di base a cui si era rivolta era: “Sono solo degli sbalzi ormonali”, le aveva detto il dottore, ma lei non si è fidata e ha deciso di rivolgersi a una clinica specializzata.

